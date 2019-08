Duits podium op kür bij EK in Rotterdam

De kür voor de dressuurruiters bij de EK in Rotterdam heeft een volledig Duits podium opgeleverd. Isabell Werth maakte haar favorietenrol waar. Met een score van 90,875 stelde de 50-jarige amazone op Bella Rose haar twintigste Europese titel veilig in haar glanzende loopbaan. De jury schatte het optreden van Dorothee Schneider met Showtime net iets lager in: 90,561. Het EK-brons was voor Jessica von Bredow-Werndl met een totaal van 89,107.

Edward Gal belandde op Glock’s Zonik met een score van 84,271 op de zesde plek. Hans Peter Minderhoud moest op Glock’s Dream Boy genoegen nemen met de negende plaats met een score van 81,546.

Gal en Minderhoud behaalden eerder in Rotterdam met de Nederlandse ploeg in de landenwedstrijd zilver, achter Duitsland. In de Grand Prix Special, ook gewonnen door Werth, was Gal op de achtste plaats de beste Nederlander.