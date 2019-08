Eerste Europese titel Belgische hockeyers

De Belgische hockeymannen hebben voor de eerste keer de Europese titel veroverd. Voor eigen publiek in Antwerpen wonnen de “Red Lions” in de finale met 5-0 van Spanje. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse succescoach Shane McLeod pakte in december in India ook al voor eerste keer de wereldtitel. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigde België als tweede.

De thuisploeg was in de EK-finale veel te sterk voor Spanje, dat in de halve finales Nederland met 4-3 verrassend de baas was. Bij de rust leidde België al met 4-0. De nieuwe Europese kampioen plaatste zich ook meteen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.