Golfster Van Dam uitgeschakeld in Canada

Golfster Anne van Dam is na twee ronden uitgeschakeld in het CP Women’s Open in het Canadese Aurora. De 23-jarige Arnhemse miste de cut in het toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA.

Van Dam had na een matige opening van 73 slagen (één boven par) een lage score nodig om in het weekeinde te mogen doorspelen, maar daar slaagde ze niet in. Met een tweede ronde van 72 slagen (level par) schoot ze weinig op. Van Dam had twee slagen te veel om zich een langer verblijf te garanderen.

De beste speelster van Nederland eindigde eerder deze maand als zesde bij de Open Schotse titelstrijd. Ze verzekerde zich daarmee van deelname aan de Solheim Cup, de prestigieuze strijd tussen de beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten komende maand in het Schotse Gleneagles.

De Deense Nicole Broch Larsen is na twee ronden van 66 slagen de leidster in het toernooi.