Hockeyers nemen met EK-brons beetje revanche

De Nederlandse hockeyers hebben de EK in Antwerpen afgesloten met brons. In de strijd om de derde plaats was Oranje met 4-0 te sterk voor Duitsland. Voor de ploeg van bondscoach Max Caldas kwamen Bjorn Kellerman, Mirco Pruyser, Jeroen Hertzberger (strafbal) en Mink van der Weerden (strafcorner) tot scoren.

Oranje liep in Belgiƫ een min of meer ingecalculeerde finaleplaats mis door een afgang in de halve eindstrijd tegen Spanje (3-4, na een achterstand van 0-4). De onttroonde titelhouder was onherkenbaar in dat duel. Nederland speelde tegen Spanje zonder lef, zonder vertrouwen en zonder teamgeest.

In de troostfinale tegen het slordige Duitsland nam Oranje een beetje revanche op zichzelf. De zege op de achtvoudige kampioen viel geflatteerd uit. De ploeg van Caldas had de Duitsers in de groepsfase ook al verslagen (3-2).

De EK-finale gaat zaterdagavond tussen Belgiƫ en Spanje. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.