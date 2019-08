Luiten blijft hangen in middenmoot in Zweden

Joost Luiten heeft op de derde dag van de Scandinavian Invitation in Zweden geen progressie kunnen maken in het klassement. De Nederlandse golfer ging in Göteborg evenals op vrijdag rond in 67 slagen (-3). Met een totaal van 204 slagen bleef hij hangen op de 22e plaats in de stand. De Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen leidt met een score van 197.

Luiten speelde zaterdag een solide ronde. Hij liet drie birdies noteren en verspeelde op de andere holes geen slag. “Jammer genoeg liet ik iets te veel kansen liggen op de baan om heel laag te gaan”, blikte Luiten terug. “Gezien mijn spel had ik een of twee slagen beter kunnen scoren. Maar ik heb de bogeys van de kaart gehouden en dat is altijd positief.”

Volgens Luiten verloopt de samenwerking met zijn nieuwe caddie Maarten Bosch steeds beter. “Al blijft het natuurlijk nog wel even wennen. Ik begin bijvoorbeeld nog vaak in het Engels te praten tegen Maarten, niet zo gek want ik heb de afgelopen jaren allemaal Engelstalige caddies gehad. Het is toch wel lekker om nu eens Nederlands te kunnen praten op de baan.”