Márquez pakt zestigste pole in MotoGP

Marc Márquez mag voor de zestigste keer vanaf de eerste plek starten in de MotoGP. De Spaanse wegracer van Honda bleef in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Australiër Jack Miller (Ducati) voor.

Márquez is vijfvoudig wereldkampioen en verbrak twee weken geleden bij de Grand Prix van Oostenrijk al het record van meeste polepositions in de hoogste motorsportklasse. De Spanjaard staat op vijftig overwinningen in de MotoGP.

In de stand om het WK gaat Màrquez ruim aan de leiding met 230 punten. De Italiaan Andrea Dovizioso, die de race in Oostenrijk won, is de eerste achtervolger met 172 punten. De Ducati-racer start zondag bij de race op Silverstone vanaf de zevende plek.