Motorcrosser Herlings wint meteen bij rentree

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn rentree bij de MXGP in Zweden opgesierd met een zege in de kwalificatierace. De 24-jarige wereldkampioen van vorig seizoen was afwezig sinds half juni nadat hij bij de GP van Letland een enkelblessure en een scheurtje in zijn scheenbeen had opgelopen.

In de kwalificatierace op het circuit van Uddevalla was Herlings net iets sneller dan zijn landgenoot Glenn Coldenhoff. Die had vorige week nog de GP van Italië op zijn naam geschreven. De nieuwe wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië eindigde als derde.

De Grote Prijs van Zweden wordt zondag verreden.