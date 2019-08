Paire en Hurkacz in finale Winston-Salem

De finale van het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem gaat zaterdag tussen de Fransman Benoit Paire en Pool Hubert Hurkacz. Voor de 22-jarige Hurkacz is het zijn eerste finale en daarmee zijn eerste kans om een ATP-toernooi te winnen. Paire (30) won dit jaar al twee toernooien (Lyon en Marrakech).

Beide finalisten werkten vrijdag (plaatselijke tijd) hun partijen in de kwartfinales en de halve finales af. Door overvloedige regenval in North Carolina was er bijna een complete speeldag weggevallen. Hurkacz, als derde geplaatst in Winston-Salem, rekende eerst af met de Amerikaan Frances Tiafoe (4-6 7-6 (1) 6-1) en versloeg daarna de Canadees Denis Shapovalov (6-3 6-4).

De als eerste geplaatste Paire won in de kwartfinales van de Spanjaard Pablo Carreno Busta (7-6 (5) 1-6 6-3) en vervolgens van de Amerikaan Steve Johnson in een opmerkelijke halve finale. Johnson pakte vrij overtuigend de eerste set met 6-1, maar werd daarna met twee keer 6-0 weggevaagd door Paire.