Schippers derde op 100 meter in Parijs

Dafne Schippers is bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs op de derde plaats geëindigd op de 100 meter. De Nederlandse topsprintster finishte in een tijd van 11,15 seconden. Elaine Thompson uit Jamaica zegevierde in 10,98.

Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust pakte zilver met 11,13. Teahna Daniels (11,16) en haar Amerikaanse landgenote Aleia Hobbs (eveneens 11,16) bleven 0,01 seconde verwijderd van het podium. De Jamaicaanse Jonielle Smith eindigde als zesde in 11,17.

Op de 400 meter eindigde Lisanne de Witte als vijfde in 51,83. De Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson won de race in 51,11, gevolgd door de Amerikaanse atletes Kendall Ellis (51,21) en Shakima Wimbley (51,50).

Schippers en De Witte zijn in voorbereiding op de WK atletiek die over ruim een maand in Doha beginnen. Schippers wil in Qatar vlammen op de 100 en 200 meter. Op de kortste afstand belandde ze eerder dit seizoen in de Diamond League nog niet op het podium. In Rabat eindigde ze als vijfde (11,32), in Lausanne als vierde (11,04) en in Londen werd ze gediskwalificeerd na een valse start. Bij de FBK Games in juni in Hengelo zegevierde de Utrechtse in 11,06.