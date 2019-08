Van Gerwen verslaat Van Barneveld ver weg

Darter Michael van Gerwen heeft in het verre Nieuw-Zeeland landgenoot Raymond van Barneveld afgetroefd in de finale van de New Zealand Darts Masters, een toernooi uit de World Series. De Brabantse wereldkampioen was in Hamilton met 8-1 te sterk voor de Haagse prof, die bezig is aan zijn laatste jaar.

Van Gerwen won een week geleden ook al de Melbourne Darts Masters. Hij was in Nieuw-Zeeland opnieuw ongenaakbaar. Op de slotdag versloeg Van Gerwen eerst in de kwartfinales Gary Anderson met 8-5 en rekende daarna af met Rob Cross (8-3). Van Barneveld won in de kwartfinales van Daryl Gurney (8-6) en toonde zich in de halve finales de meerdere van James Wade (8-5).