Vos wint ook derde rit in Noorwegen

Marianne Vos heeft na de tweede rit ook de derde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De 32-jarige Brabantse van CCC-Liv won de sprint van de Amerikaanse Coryn Rivera in de derde etappe die ging van Moss naar Halden. Ze verstevigde haar leidende positie in het klassement. De Ronde van Noorwegen, die onderdeel is van de WorldTour voor vrouwen, eindigt zondag.

Vos plaatste bij de eerste beklimming naar de finish op de Fredriksten Festning in Halden een versnelling en alleen Rivera van Team Sunweb kon haar volgen. In de plaatselijke ronde bleef het duo uit de greep van de achtervolgers. Op de slotklim kwam de Poolse Katarzyna Niewiadoma er hard aan, maar ze kon het gat net niet overbruggen. Vos klopte Rivera met overmacht in de sprint. Demi Vollering werd derde.

Vorig jaar won Vos alle etappes en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen, die toen uit drie ritten bestond. In 2017 was de Brabantse ook de beste in de etappekoers, in 2016 won Lucinda Brand.