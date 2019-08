Vuelta start met ploegentijdrit in Torrevieja

Met Team Dimension Data start zaterdag om 18.56 uur de ploegentijdrit van de Ronde van Spanje. De 74e editie van de Vuelta begint met een ploegentijdrit van 13,4 kilometer van Salinas de Torrevieja naar Torrevieja aan de zuidoostkust van Spanje. Van de 22 teams gaat het Spaanse Movistar als laatste van start.

De Britse titelverdediger Simon Yates ontbreekt in de Vuelta. Met de Colombiaan Nairo Quintana, de Spanjaard Alejandro Valverde en de Italiaan Fabio Aru staan er drie oud-winnaars aan de start. Jumbo-Visma-kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk behoren tot de favorieten voor de eindzege. De Nederlandse ploeg kan zaterdag een bijzondere hattrick voltooien. Eerder won de ploeg al met Primoz Roglic de openingstijdrit in de Giro en met Mike Teunissen de eerste etappe in de Tour.

De Vuelta eindigt op 15 september in Madrid. Daarvoor zijn er onder meer acht aankomsten bergop en één individuele tijdrit van 36 kilometer met finish in Pau. In die Zuid-Franse stad vond ook al de enige individuele tijdrit in de Tour de France dit jaar plaats.