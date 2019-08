Zeldzame nederlaag Amerikaanse basketballers

De Amerikaanse basketballers hebben in Melbourne een zeldzame nederlaag geleden. In de voorbereiding op het komende WK in China verloor de ploeg van bondscoach Gregg Popovich met 98-94 van Australië. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van 78 wedstrijden voor Team USA.

Australië boekte zijn eerste overwinning ooit op de Verenigde Staten. Vanaf 1964 waren alle 26 voorgaande duels geëindigd in een nederlaag. Donderdag verloren de Australische basketballers nog de eerste oefenwedstrijd tegen de Amerikanen met 102-86.

Maar zaterdag zagen de 52.000 toeschouwers in het Docklands Stadium van Melbourne een excellerende Patty Mills, die de thuisploeg bij de hand nam en met 30 punten een grote bijdrage leverde aan de zege.

Team USA verloor voor het laatst op een groot kampioenschap 13 jaar geleden van Griekenland in de halve finales van het WK. Daarna waren de Amerikanen, vaak met sterren uit de NBA in hun midden, niet meer te stuiten op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen.