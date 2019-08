Amerikaanse sprinter Coleman in het nauw

Ruim een maand voor de start van de WK atletiek zit de Amerikaanse sprinter Christian Coleman in het nauw. De snelste man van dit jaar op de 100 meter (9,81 seconden) moet zich verantwoorden voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada bevestigde dat het een zaak is gestart tegen Coleman.

De 23-jarige sprinter riep zelf in eerste instantie dat de verhalen over problemen met zijn zogeheten whereabouts onzin waren. “Simpelweg niet waar”, zei Coleman. “Ik neem nooit supplementen, dus ik hoef me ook nooit zorgen te maken om dopingtests.” Volgens Usada was Coleman twee keer niet op de opgegeven locatie toen dopingcontroleurs van het Amerikaanse bureau hem wilden testen. Eén keer betrof het een controle van de AIU, de integriteitsunit in de atletiek.

Op 4 september moet Coleman zich tijdens een hoorzitting verantwoorden. Er hangt hem een schorsing van twee jaar boven het hoofd. “Ik heb er vertrouwen in dat de zaak wordt opgehelderd en dat ik kan meedoen aan de WK in Doha”, aldus de Amerikaanse kampioen op de 100 meter, de favoriet voor het goud op het koningsnummer.