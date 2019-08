Bendsneyder buiten de punten op Silverstone

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Moto2 geen aanspraak kunnen maken op punten. De 20-jarige Rotterdammer moest na een tegenvallende kwalificatie vanaf de 21e plek vertrekken op Silverstone en hij kwam in de race ook op die positie over de finish. De zege ging naar de Spanjaard Augusto Fernandez, die eerder dit seizoen al de TT van Assen won.

In Assen profiteerde Fernandez van een reeks valpartijen voor zich en ook op Silverstone had de Kalex-coureur het nodige geluk. Zijn landgenoot Alex Márquez, de leider in de WK-stand, schoof in leidende positie onderuit. De Spanjaard Jorge Navarro leek daardoor onbedreigd te kunnen afkoersen op de zege, maar hij zag Fernandez en de Zuid-Afrikaan Brad Binder in de slotfase aansluiten. Fernandez wist Navarro in de laatste ronde te passeren en vierde zo zijn tweede overwinning.

Márquez gaat nog steeds aan kop in het WK-klassement met 181 punten, maar Fernandez en Navarro nestelden zich naast de Zwitser Thomas Lüthi op de gedeelde tweede plek met 146 punten.