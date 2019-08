Hockeysters azen op titel en olympisch ticket

De Nederlandse hockeysters kunnen zondag in Antwerpen een dubbel succes behalen. Winst in de finale tegen Duitsland levert niet alleen de Europese titel op, maar ook een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Oranje kan bij het veertiende EK voor vrouwen voor de tiende keer goud veroveren. Duitsland staat op twee Europese titels, waarvan de laatste in 2013, eveneens in Belgiƫ.

Nederland kwam bij het EK stroef op gang. De duels met Belgiƫ en Spanje leverden een mager gelijkspel van 1-1 op. Voor Oranje was dat de slechtste EK-start ooit. In derde groepswedstrijd tegen Rusland kwam de wereldkampioen eindelijk los: 14-0. Het wervelende spel van de ontketende titelhouder was ook Engeland te veel in de halve finales (8-0). Duitsland hield Spanje met 3-2 buiten de EK-finale.

De eindstrijd in Antwerpen begint om 16.00 uur.