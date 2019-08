Hurkacz pakt in Winston-Salem eerste titel

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in Winston-Salem zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Pool, nummer 41 van de wereld, versloeg de Fransman Benoît Paire in de finale in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Hurkacz werd zo de eerste Poolse winnaar van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago.

“Het is lang geleden dat Polen een kampioen heeft gehad op de ATP Tour. Ik ben heel trots dat het mij is gelukt”, zei Hurkacz, die in Winston-Salem met Feliciano López, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov en Paire vier geplaatste spelers versloeg. “Ik hoop dat meer Poolse tennissers me kunnen nadoen en dat ik zelf ook nog meer kan winnen.”

Hurkacz is al de veertiende tennisser dit dit jaar zijn eerste ATP-titel pakt. Paire boekte in 2019 al twee toernooizeges, op gravel in Marrakech en Lyon.