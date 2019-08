Kupers kandidaat voor atletencommissie IAAF

De Nederlandse middenafstandsloper Thijmen Kupers heeft zich kandidaat gesteld voor de atletencommissie van de internationale atletiekfederatie IAAF. De 27-jarige Kupers, specialist op de 800 meter, is een van de vijftien genomineerden voor zes vacante plekken binnen de commissie.

Alle atleten die meedoen aan de wereldkampioenschappen in Doha, die eind september beginnen, mogen een stem uitbrengen op een kandidaat. De gekozen atleten worden vlak voor het einde van de WK op 6 oktober bekendgemaakt.

De genomineerde atleten mogen tijdens de WK enkele dagen campagne voeren om stemmen te winnen. Dat kan voor Kupers nog een lastig verhaal worden, want hij heeft zich nog niet geplaatst voor de WK. De atleet uit Groningen heeft lang gesukkeld met een blessure aan zijn achillespezen en heeft deze zomer pas enkele wedstrijden gelopen. In die races voldeed hij nog niet aan de limiet, die voor de 800 meter is gesteld op 1.45,80. Kupers heeft nog tot 6 september om die limiet te slechten.

De atletencommissie bestaat uit twaalf leden. “De IAAF heeft al goede stappen genomen en luistert beter naar de atleten bij het nemen van belangrijke beslissingen. De nieuwe leden moeten deze kans aangrijpen om de rechten en belangen van atleten te verbeteren en te beschermen”, zegt Iñaki Gómez, voorzitter van de atletencommissie.