Luiten eindigt als 29e in Göteborg

Joost Luiten heeft de Scandinavian Invitation in Zweden afgesloten op de gedeeld 29e plaats. De Nederlandse golfer ging zondag in Göteborg rond in 67 slagen (-3). Vrijdag en zaterdag kwam hij tot eenzelfde rondescore. Met een totaal van -9 bleef hij ver verwijderd van de top van het klassement.

In de slotronde noteerde Luiten vier birdies en een bogey. “Ik sloeg mijn tweede slag met modder aan mijn bal links van de green, die bal hebben we nooit meer gevonden”, becommentarieerde Luiten zijn spel.

Bij het Zweedse toernooi uit de Europese tour eindigde de Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen bovenaan, met -19. “Om in de top 10 te eindigen was ik niet scherp genoeg. Ik heb te weinig birdies gemaakt om bovenin mee te doen. Vanaf de ‘tee’ was het goed genoeg deze week, als de ijzers en de putter iets beter gaan dan ga ik om de prijzen spelen.”