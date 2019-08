Niermann: Vuelta Kruijswijk nog niet voorbij

Steven Kruijswijk verloor in de tweede etappe van de Ronde van Spanje kostbare tijd. Waar Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic met een aanval en een derde plaats veel van zijn achterstand goedmaakte, verloor de nummer drie uit de afgelopen Tour de France 1.43 minuut op ritwinnaar Nairo Quintana. Hij staat in het algemeen klassement 51e op 2.19 minuut van de Ier Nicolas Roche.

“Steven had vandaag een mindere dag en had veel last van zijn knie”, zei ploegleider Grischa Niermann over de schaduwkopman die zaterdag in de ploegentijdrit hard ten val was gekomen. “Hij is gisteren toch hard de hekken ingereden. Steven had er graag anders voorgestaan na twee dagen, maar zijn klassement is zeker nog niet voorbij.”

Jumbo-VIsma was tevreden over de tijdwinst die Roglic boekte met zijn aanval. “George Bennett en Primoz Roglic waren echt goed”, vond Niermann. “Primoz was na gisteren ook extra gemotiveerd. We kunnen zeggen dat we na de deceptie van gisteren weer goed in de wedstrijd zitten.”