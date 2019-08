Ook in Vuelta minuut stilte voor Lambrecht

De deelnemers aan de Ronde van Spanje hebben voorafgaand aan de tweede etappe een minuut stilte gehouden voor Bjorg Lambrecht. De Belgische wielrenner van Lotto Soudal overleed begin deze maand aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. Zowel in Polen als daarna in de BinckBank Tour door Nederland en België werd al stilgestaan bij het overlijden van de 22-jarige Lambrecht, die vorig jaar debuteerde in de Vuelta.

De tweede etappe gaat over bijna 200 kilometer, van Benidorm naar Calpe. De 176 deelnemende renners moeten onderweg drie bergen over. De Colombiaan Miguel Angel López rijdt in de rode leiderstrui, nadat hij zaterdag met Astana de ploegentijdrit had gewonnen.

De acht renners van Jumbo-Visma stapten in Benidorm allemaal weer op de fiets. Vier van hen, onder wie kopman Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, kwamen tijdens de ploegentijdrit ten val in een bocht waar vanuit een hoger gelegen huis zwembadwater overheen was gestroomd. Roglic hield daar onder meer een wond op zijn linkeronderarm aan over.