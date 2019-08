Quintana wint etappe, Roche pakt leiderstrui

Nairo Quintana heeft de tweede etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 29-jarige Colombiaan van Movistar ontsnapte in de rit van Benidorm naar Calpe over 199,6 kilometer uit een kopgroep van zes en kwam solo aan. Nicolas Roche van Team Sunweb eindigde als tweede voor Primoz Roglic en neemt de rode leiderstrui over van de Colombiaan Miguel Ángel López.

Een zestal met daarin Quintana, Roglic, Roche en Fabio Aru maakte zich in de finale los van een grote kopgroep en zette Ángel López onder druk. Roche pakte de leiderstrui af en Roglic maakte een groot deel van de achterstand die hij in de ploegentijdrit had opgelopen weer goed.

Op de steile beklimming van de Alto de Puig Llorença waren het de klimmers en klassementsrenners die zich vooraan meldden. Met nog zo’n 25 kilometer te gaan ontstond er op de klim een groep favorieten met daarin wereldkampioen Alejandro Valverde, Roglic en George Bennett van Jumbo-Visma en Wilco Kelderman van Sunweb. Steven Kruijswijk zat pas in de tweede groep en verloor uiteindelijk 1.43 minuut op Quintana.

Roche was de best geklasseerde in de latere kopgroep van zes, die 37 seconden pakte op de groep met Ángel López. Met de zes bonificatieseconden hield de 35-jarige Ier in het algemeen klassement twee seconden over op Quintana. Rigoberto Urán staat derde op acht seconden. Kelderman eindigde als twaalfde en staat in het algemeen klassement zevende op 38 seconden van zijn ploeggenoot. Roglic klom door zijn tijdwinst naar de zesde plaats op 36 seconden van Roche.