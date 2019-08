Rins klopt Márquez op de streep op Silverstone

De Spaanse motorcoureur Alex Rins heeft na een enerverend gevecht met landgenoot Marc Márquez de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Rins keek bijna de hele wedstrijd tegen de achterkant van de Honda-machine van Márquez aan, maar hij wist de wereldkampioen bij het uitkomen van de laatste bocht voorbij te schieten. Het verschil op de streep was miniem. Maverick Viñales, ook een Spanjaard, eindigde op zijn Yamaha als derde.

Rins (23) boekte op Silverstone zijn tweede zege van dit seizoen in de MotoGP. De Suzuki-coureur vierde in april in de Verenigde Staten zijn eerste zege ooit in de koningsklasse.

Hoewel Márquez op de streep werd geklopt, is hij in hoog tempo op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de MotoGP. Zijn enige rivaal, Andrea Dovizioso, ging al in de eerste bocht onderuit. De Italiaan kon de Fransman Fabio Quartararo, die voor hem onderuit schoof, niet ontwijken. De nummer twee van de WK-stand ging hard onderuit en moest per brancard worden afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit. De Ducati van Dovizioso vloog bij de crash in brand.

De van poleposition vertrokken Márquez stond tijdens het twintig ronden durende gevecht met Rins een paar keer even de leiding af, maar steeds nestelde de regerend wereldkampioen zich snel weer aan kop. “Maar in de laatste bocht moest ik even van mijn gas af en daar kon Alex van profiteren”, zei de Honda-coureur, die desondanks tevreden vaststelde dat hij zijn voorsprong op Dovizioso had vergroot naar 78 punten. Rins schoof op naar de derde plek in de WK-stand, met 101 punten minder dan Márquez die zijn zesde wereldtitel in de MotoGP al nauwelijks meer kan ontgaan.