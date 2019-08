Springruiter Fuchs pakt goud in Rotterdam

De Zwitserse springruiter Martin Fuchs heeft in Rotterdam de Europese titel veroverd. De nummer twee van de WK vorig jaar in de Verenigde Staten was met zijn paard Clooney 51 de beste in het Kralingse Bos. De Brit Ben Maher pakte het zilver, de Belg Jos Verlooy nam na het goud in de landenwedstrijd ook individueel brons mee naar huis.

De beslissende omloop werd verstoord door twee dierenactivisten, die tijdens de ronde van Marc Houtzager het parcours op kwamen. De schaars geklede vrouwelijke activisten hadden onder meer de teksten ‘EK abuse’ en ‘Stop horse slavery’ op hun lijf geschreven. Toegesnelde beveiligers pakten de vrouwen op in de ring terwijl Houtzager zijn ronde afmaakte. De Nederlander wist ondanks de commotie foutloos te blijven met Sterrehof’s Calimero. Hij eindigde op de achtste plaats.