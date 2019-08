Trotse Annan: veel van de speelsters gevraagd

Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeysters gloeide van trots na het behalen van de Europese titel in Antwerpen. “Ik heb de afgelopen vier weken veel van de speelsters gevraagd. Het was een uitdagende periode waarin ze elementen in hun spel moesten brengen die nieuw voor ze waren. Dat ging niet altijd makkelijk, maar op het EK zijn we echt gegroeid in het toernooi en straalde het team vertrouwen uit. Daar ben ik trots op”, aldus Annan, die alweer een nieuwe prijs kon bijschrijven op de indrukwekkende erelijst van het Nederlands vrouwenteam.

“De finale was zwaar”, vond Annan. “We lieten Duitsland in de derde periode terugkomen in de wedstrijd en maakten het onszelf moeilijk. Mooi dat Kelly Jonker dan scoort. Zij rekent af met een zware periode. Het was een echte Kelly-goal; mooi en belangrijk.”