Welten: heerlijke finale op karakter gewonnen

Lidewij Welten bekroonde een puik optreden in de finale van het EK hockey in Antwerpen met een doelpunt in de laatste minuut. De aanvalsleider van Oranje zette daarmee de 2-0 op het scorebord tegen Duitsland. “Het was geen mooie wedstrijd, maar dat is een finale meestal niet. Ik vond het zelf een heerlijke wedstrijd, die we op karakter en vechtlust over de streep hebben getrokken’’, zei ze na de huldiging op het sportpark van Wilrijk, waar Nederland zijn tiende Europese titel vierde.

“Het was een moeizame zege, maar we wisten van tevoren dat het tegen Duitsland een karakterspelletje zou worden. Het is een stugge ploeg. Toch had iedereen heel veel zin in deze finale en vooral ook het vertrouwen dat het goed zou komen. Dat gevoel had iedereen binnen de groep.”

Welten had niet meer gerekend op die laatste goal in de slotminuut. “Ik was al aan het tijdrekken aan de zijlijn om de bal zoveel mogelijk bij ons doel weg te houden, maar die goal kwam er ineens toch nog. Maar goed, dat is ook mijn taak: als leider in de aanval dien ik te scoren’’, aldus Welten, die samen met teamgenote Caia van Maasakker met totaal vijf doelpunten topscorer van het toernooi werd.