Bennett sprint in Alicante naar zege Vuelta

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 28-jarige renner van Bora-hansgrohe, die onlangs al drie ritten won in de BinckBank Tour, was in Alicante oppermachtig in de massasprint. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen kon niet meedoen om de winst. Nicolas Roche, landgenoot van Bennett, behield de rode leiderstrui.

De etappe langs de Spaanse oostkust ging over 188 kilometer, van Ibi naar Alicante. Drie avonturiers reden een groot gedeelte van de dag vooruit. De Spanjaard Angel Madrazo, drager van de wit-blauwe bergtrui, ging samen met zijn Chileense teamgenoot Diego Rubio van Burgos-BH en de Spanjaard Hector Saez van Euskadi-Murias, al vroeg in de aanval. Madrazo pakte op beide klimmetjes van de dag de maximale 3 punten mee voor het bergklassement. De rit eindigde zoals verwacht in een sprint, met Bennett als winnaar.