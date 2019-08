Cort Nielsen van Astana naar EF Education

De Deense wielrenner Magnus Cort Nielsen verruilt Astana na dit seizoen voor EF Education First. De 26-jarige Deen staat bekend als een alleskunner, die zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten kan. Cort Nielsen won vorig jaar een etappe in de Tour de France en hij had ook al twee keer succes in de Vuelta. Hij won dit jaar een rit in Parijs-Nice.

“Magnus brengt diversiteit en winnaarsmentaliteit met zich mee”, zei ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education First. “Hij is een getalenteerde renner op verschillende terreinen. In de laatste week van de Tour de France klom hij soms nog vooraan mee naar boven.”

De Deen reed enkele jaren voor de Australische Orica-ploeg (nu Mitchelton-Scott) en draagt sinds vorig jaar het blauwe shirt van Astana.