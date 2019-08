Djokovic in drie sets langs Carballés Baena

Titelhouder Novak Djokovic is goed begonnen aan de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld stond tegen Roberto Carballés Baena uit Spanje geen set af: 6-4 6-1 6-4.

De 26-jarige Carballés Baena, die in het verleden pas één keer een partij in het hoofdtoernooi had gewonnen in New York, hield tot 4-4 gelijke tred met Djokovic. Vervolgens won Djokovic vijf games op een rij en niet veel later had hij de slechts 27 minuten durende tweede set op zak.

Djokovic (32) gunde Carballés Baena, de nummer 76 van de wereld, geen enkel breakpoint en maakte het na een uur en 52 minuten met een winnende forehand op zijn eerste wedstrijdpunt af. In aanloop naar de US Open speelde Djokovic maar één voorbereidingstoernooi. In Cincinnati moest hij in de halve finales in drie sets zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev, die het toernooi uiteindelijk wist te winnen.

Medvedev verzekerde zich eerder ook eenvoudig van een plek in de tweede ronde in New York. Met 6-4 6-1 6-2 liet de nummer vijf van de wereld Prajnesh Gunneswaran uit India kansloos.