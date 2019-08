Djokovic jaagt in New York op derde grandslam

Novak Djokovic begint maandagavond aan zijn jacht op de derde grandslamtitel van het jaar. De Servische nummer één van de wereld komt op de eerste dag van de US Open in actie de tweede partij in het Arthur Ashe-stadion. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena. De als tweede geplaatste tennisster Ashleigh Barty opent het centrecourt in New York. Zij begint tegen Zarina Diyas uit Kazachstan.

In het avondprogramma staan Serena Williams en Maria Sjarapova tegenover elkaar. De twee tenniskampioenen stonden al vaak tegenover elkaar, maar nog nooit op de US Open. Meestal won Williams. De laatste keer dat ze tegen elkaar zouden spelen, op Roland Garros in 2018, trok Williams zich op het laatste moment terug. De laatste partij in het Arthur-Ashe-stadion is tussen de als derde geplaatste Roger Federer en Sumit Nagal uit India.

Er zijn drie Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi in New York. De als zevende geplaatste Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Robin Haase komen dinsdag in actie.