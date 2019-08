Djokovic van de partij bij Daviscup Finals

Novak Djokovic maakt eind dit jaar zijn opwachting op de Daviscup Finals in Madrid. Dat heeft Nenad Zimonjic, de captain van de Servische ploeg, bevestigd tijdens de eerste dag van de US Open.

Sommige topspelers lieten eerder blijken dat het eindtoernooi van de Daviscup niet in hun planning past. Het evenement vindt van 18 tot en met 24 november plaats en veel tennissers lassen in die periode een rustperiode in. Roger Federer is sowieso niet van de partij, aangezien Zwitserland plaatsing misliep. Spanje doet wel mee in eigen land en naar verwachting is Rafael Nadal ook aanwezig.

Djokovic won het landentoernooi in 2010 met Servië. In april 2017 maakte hij voor het laatst zijn opwachting in de Daviscup.