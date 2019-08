Google plus

Google plus

Djokovic jaagt in New York op derde grandslam

Raonic, 22e op de wereldranglijst, zou maandag in de eerste ronde tegen Nicolas Jarry spelen. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de Pool Kamil Majchrzak.

Tennisser Milos Raonic heeft zich afgemeld voor de US Open. De Canadees heeft te veel last van een spierblessure, die hij eerder deze maand tijdens het toernooi van Montreal opliep.

article

1409097

NEW YORK (ANP) - Tennisser Milos Raonic heeft zich afgemeld voor de US Open. De Canadees heeft te veel last van een spierblessure, die hij eerder deze maand tijdens het toernooi van Montreal opliep.

https://nieuws.nl/sport/20190826/geblesseerde-raonic-mist-us-open/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/08/26093608/geblesseerde-raonic-mist-us-open.jpg

Sport