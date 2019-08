Haase stijgt op wereldranglijst

Robin Haase heeft zijn vrije val op de wereldranglijst weten te breken. Hij is afgelopen week van de 154 naar de 143e positie van de mondiale tennisladder geklommen.

Haase overleefde de eerste en tweede ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. In de derde ronde moest hij zijn meerdere erkennen in de Australiƫr John Millman.

Haase duikelde eerder deze maand uit de top honderd van de wereldranglijst. Hij stuit dinsdag in de eerste ronde van de US Open op de Argentijn Diego Schwartzman.

Kiki Bertens blijft de nummer zeven van de wereld. Ze opent dinsdag de US Open met een wedstrijd tegen de Spaanse Paula Badosa.