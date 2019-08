‘Met zilver op het WK roeien nemen wij geen genoegen’

De Acht geldt nog steeds als het koningsnummer van het roeien. Acht roeiers die in een strakke cadans de boot met snelheden tot wel 25 kilometer per uur voortstuwen. Nederland hoort al decennia lang bij de wereldtop op dit onderdeel. In Rio veroverde de Holland Acht nog het brons. Deze week vindt in het Oostenrijkse Linz-Ottensheim het WK plaats. Kunnen de TeamNL-roeiers weer meedoen met de wereldtop?

Een titel en kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio zijn er voor de roeiers te verdienen. Tien landen doen mee in Linz, de vijf beste landen mogen naar Tokio. Roeier Bjorn van de Ende (33) is ervan overtuigd dat de Holland Acht op dit WK rechtstreekse kwalificatie afdwingt, ondanks de moordende concurrentie met landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland.

Van de Ende weet ook al precies hoe die kwalificatie er idealiter uit moet zien. Dinsdag is de eerste race. “Als we dan bij de eerste twee zitten, zijn we rechtstreeks geplaatst voor de finale.” En in die finale is er maar een kleur die telt. “Met zilver nemen we geen genoegen. We gaan naar het WK om wereldkampioen te worden. Anders zouden we ook niet meedoen. Dat geloof is er heel sterk bij ons.”

De roeier van Skøll uit Amsterdam ziet ook precies voor zich hoe hij en zijn zeven mederoeiers gaan afrekenen met de concurrentie. “We gaan er meteen vol in. Vanaf de start willen we al een voorsprong hebben. Natuurlijk hebben we indien nodig ook een eindsprint die we kunnen inzetten.” Dinsdag moet de Holland 8 een heat varen met als tegenstanders Verenigde Staten, Roemenië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland.

De roeibaan in Linz heeft als voordeel dat bondscoach Mark Emke kan meefietsen bij de trainingen. “Zo kunnen er ook goed video-opnames worden gemaakt. Bij roeien zit het hem vaak in de details. Het kan altijd beter.”

In de Holland Acht zitten:

Bjorn van de Ende (Skøll), Bram Schwarz (Nereus), Jasper Tissen (Skadi), Robert Lücken (Nereus), Mechiel Versluis (Okeanos), Ruben Knab (Nereus), Simon van Dorp (Willem III), Maarten Hurkmans (Hemus). Aranka Kops (Skøll) is de stuurvrouw.