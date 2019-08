Volleybalsters ook in drie sets langs Kroatië

De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK ook in hun derde groepsduel geen set afgestaan. Kroatië werd in Boedapest met 3-0 verslagen: 25-16 25-18 25-23. Een smetje op de zege was het uitvallen van captain Maret Balkestein-Grothues, die vroeg in de wedstrijd haar enkel verzwikte.

Oranje, de nummer twee op de EK’s van 2015 en 2017 en de mondiale nummer 7, kwam in de Hongaarse hoofdstad geen moment in de problemen tegen de nummer 30 van de wereld. Alleen in de beginfase konden de Kroatische speelsters bijblijven. In de derde set kwam Kroatië nog terug van een ruime achterstand, maar op 24-23 maakte Nika Daalderop het af met een netbal. Daalderop verzilverde na een time-out met het nodige fortuin het derde wedstrijdpunt.

“We doen het erg goed en iedereen speelt”, zei Daalderop, die niet weet of in de komende twee wedstrijden de sterkere speelsters rust krijgen van bondscoach Jamie Morrison. “We gaan vanavond de video’s bekijken en dan maken we een speelplan. Maar we doen het met meer dan zeven speelsters.”

Eerder had Oranje al met 3-0 gewonnen van Roemenië en Azerbeidzjan. Dinsdag wacht Nederland een duel met Estland en donderdag is Hongarije de tegenstander.

Nederland gaat aan kop in groep C. De eerste vier landen uit de groep van zes gaan door naar de achtste finales.