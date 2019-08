Achten naar herkansing op WK

De Nederlandse achten hebben zich bij de WK roeien in Linz niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de finale. De mannenploeg eindigde in de serie als derde. De eerste twee kwalificeerden zich voor de eindstrijd. Het verschil met nummer twee Verenigde Staten bedroeg na een spannende race 0,34 seconde. De Britse ploeg zegevierde met een marge van een halve seconde op de Amerikaanse boot.

De Nederlandse vrouwen acht kwam in de voorronde als vijfde over de finish. De achterstand op de winnende Amerikaanse ploeg bedroeg bijna 8 seconden. Alleen de nummer één plaatste zich voor de finale.

De twee achten van Oranje moeten donderdag in de herkansing alsnog een plek in de strijd om de medailles zien te bemachtigen. Een plaats bij de eerste vijf in de eindstand levert tevens een olympisch startbewijs op voor de achten. Eerder op dinsdag verzekerde de Nederlandse vrouwen dubbelvier zich al van deelname aan Tokio 2020. Het kwartet plaatste zich met winst in de serie direct voor de finale.

De lichte mannen-dubbelvier (niet-olympisch) haalde met winst in de herkansing de finale.