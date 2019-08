Bertens treft Pavlioetsjenkova in tweede ronde

Kiki Bertens treft donderdag in de tweede ronde van de US Open Anastasija Pavlioetsjenkova. De 28-jarige Russin was in haar eerste partij de Française Pauline Parmentier met 6-1 7-6 (2) de baas.

Dit jaar stond Bertens al twee keer eerder tegenover de nummer 45 van de wereld. Op de Australian Open was Pavlioetsjenkova met 3-6 6-3 6-3 te sterk voor Bertens, die twee weken later in Sint-Petersburg het laatste onderlinge duel met 6-2 3-6 6-0 wist te winnen.

In totaal troffen Bertens en Pavlioetsjenkova elkaar zes keer eerder, de Nederlandse won vier van die duels. Pavlioetsjenkova verloor deze zomer op Roland Garros en Wimbledon in de eerste ronde.

Bertens plaatste zich eerder op de dag ten koste van de Spaanse Paula Badosa voor de tweede ronde van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.