Derde hartoperatie zwemmer Chalmers

Olympisch zwemkampioen Kyle Chalmers heeft voor de derde keer een hartoperatie met goed gevolg doorstaan. De 21-jarige Australiër, die op de Spelen van Rio 2016 naar het goud zwom op de 100 meter vrije slag, hoopt zich nu zonder verdere fysieke tegenslagen voor te kunnen bereiden op de Olympische Spelen van Tokio.

“De operatie is gelukkig geslaagd. Nu duimen dat deze derde hartoperatie mijn probleem voorgoed heeft verholpen”, postte Chalmers vanuit zijn ziekenhuisbed op Instagram. “Ik dank iedereen voor de liefde en steun die ik heb ontvangen.”

Chalmers heeft al vanaf zijn kinderjaren een hartafwijking. Hij miste in 2017 de WK zwemmen vanwege een hartoperatie, maar op afgelopen mondiale titelstrijd in het Zuid-Koreaans Gwangju was hij er wel bij. Chalmers won vier plakken, waaronder zilver op de 100 meter vrij.