Federer richt zich op na setverlies

Roger Federer heeft zich na een verrassend verlies van de eerste set geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De als derde geplaatste Zwitser versloeg in New York Sumit Nagal uit India in de eerste ronde in vier sets: 4-6 6-1 6-2 6-4.

Federer won de US Open vijf keer op rij, maar de laatste van die zeges dateert alweer van 2008. Vorig jaar wist hij ook slechts tot de vierde ronde te komen, waarin hij werd uitgeschakeld door de Australiër John Millman.

Ook de eerstvolgende set die Federer in het Arthur Ashe-stadion speelde ging verloren, nu tegen de Indiase nummer 190 van de wereldranglijst. Daarna herstelde de 38-jarige Zwitser zich met twee overtuigende sets: 6-1 6-2. In de vierde set stribbelde de 22-jarige Nagal nog even tegen en kreeg zelfs nog meerdere breakpoints. Maar na bijna tweeënhalf uur trok Federer de zege naar zich toe.