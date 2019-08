Jakobsen sprint naar ritzege in Vuelta

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen was na een rit over 175,5 kilometer de sterkste in de massasprint. Jakobsen bleef de Ier Sam Bennett net voor in El Puig. De finishfoto moest eraan te pas komen om te bepalen wie als eerste over de streep kwam. De Ier Nicolas Roche (Team Sunweb) behield de rode leiderstrui, zijn ploeggenoot Wilco Kelderman is de beste Nederlander in het algemeen klassement op de achtste plek, met 38 seconden achterstand.

De 22-jarige Jakobsen debuteert in de Vuelta in een grote ronde. De Gelderlander kwam er maandag niet aan te pas in de sprint in Alicante, die met overmacht werd gewonnen door Bennett (Bora-hansgrohe). Een dag later sloeg de renner van de Belgische formatie Deceuninck – Quick-Step wel toe. Jakobsen werd op het laatste stuk in stelling gebracht door zijn Argentijnse ploeggenoot Maximiliano Richeze en hij bleef de aanstormende Bennett net voor.

De sprinter uit Heukelum won dit jaar voor de tweede keer op rij de Scheldeprijs. Hij boekte ook ritzeges in de Algarve, Turkije en Californië. In El Puig kon Jakobsen zijn eerste overwinning in een grote ronde vieren.

Steven Kruijswijk stapte al kort na vertrek vanuit Cullera af. De nummer drie van de Tour de France heeft veel last van de knieblessure die hij overhield aan zijn valpartij van zaterdag tijdens de ploegentijdrit. Kruijswijk, de ‘schaduwkopman’ van Jumbo-Visma, stond in het klassement op de 51e plek op 2.19 van Roche.

Direct na de start gingen de Belg Jelle Wallays (Lotto Soudal) en de Spanjaard Jorge Cubero (Burgos-BH) in de aanval. Ze kregen weinig ruimte van het peloton onder aanvoering van de sprintersploegen. Wallays hield het van de twee het langste vol, maar hij werd op een kleine 20 kilometer van de streep ingerekend.

In de finale deed R̩mi Cavagna nog een poging om solo naar de streep te rijden. De Franse ploeggenoot van Jakobsen werd bij het ingaan van de laatste kilometer echter ook teruggepakt. Even later kon Deceuninck РQuick-Step alsnog juichen, met dank aan de man in de rood-wit-blauwe kampioenstrui van Nederland.