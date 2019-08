Judoka Verhagen buigt voor wereldkampioene

Sanne Verhagen is bij de WK judo in Tokio niet verder gekomen dan de derde ronde in de klasse tot 57 kilogram. Ze won haar partijen in de eerste twee ronden overtuigend, maar moest vervolgens buigen voor de Japanse titelverdedigster Tsukasa Yoshida.

Verhagen begon de titelstrijd sterk. De Brabantse scoorde tegen Maria Skora uit Oekra├»ne twee waza-ari’s binnen een minuut. In haar volgende gevecht won ze op ippon van de Duitse Pauline Starke. Die goede reeks kreeg geen vervolg tegen de sterke thuisfavoriete Yoshida.

Verhagen won in 2014 brons op de WK. Eerder dit jaar greep ze net naast een medaille op de Europese Spelen in Minsk.