Ook gemengde estafette op langebaan

De wereldbekerfinale schaatsen komend seizoen in Heerenveen (7-8 maart) krijgt een primeur. Aan het wedstrijdprogramma zal een gemengde estafette (‘mixed relay’) worden toegevoegd. Vooralsnog gaat het om een experiment. Een race zal uit zes ronden bestaan, met zowel mannen als vrouwen in actie. In het shorttrack werd in het afgelopen seizoen al een mixed relay ingevoerd.

In de afgelopen jaren zijn op de langebaan al diverse nieuwe onderdelen op het programma verschenen, waaronder de massastart en de teamsprint. Eerder al werd de ploegachtervolging geïntroduceerd.