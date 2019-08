Williams eenvoudig langs Sjarapova

Serena Williams heeft in de eerste ronde van de US Open eenvoudig afgerekend met rivale Maria Sjarapova. De als achtste geplaatste Williams, zes keer winnares van het grandslamtoernooi in New York, overklaste de Russin in twee sets. Na 58 minuten was het 6-1 6-1 voor Williams.

Sjarapova, ondertussen de nummer 87 van de wereld, maar in 2006 winnares van de US Open, speelde in 2019 nog maar weinig wedstrijden. Alleen op de Australian Open kwam ze tot de vierde ronde, waarin ze verloor van de Australische Ashleigh Barty. In 2018 kwam ze op Roland Garros tot de kwartfinales, omdat haar opponente Serena Williams zich op het laatste moment afmeldde met een blessure.

Het eerstvolgende duel tussen de twee tenniskampioenen was echter eenzijdig. De 37-jarige Amerikaanse sloeg twee keer toe op de opslag van Sjarapova in de eerste set en brak de Russin ook meteen in de tweede set. Op haar eigen service kwam Williams nauwelijks in de problemen.