Bol grijpt net naast zege in bergrit Vuelta

Jetse Bol heeft bijna gestunt met de zege in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje, een rit over 170 kilometer met aankomst bergop. De 29-jarige Nederlander uit de kleine Spaanse ploeg Burgos moest enkele tientallen meters voor de top van de Alto de Javalambre zijn Spaanse medevluchter én ploeggenoot Angel Madrazo voorbij laten gaan. Bol finishte op 10 seconden als tweede, maar was toch zo blij met de winst van zijn teamgenoot dat hij juichend over de streep fietste.

De Colombiaan Miguel Ángel López deed een succesvolle aanval op de rode trui van Nicolas Roche. De kopman van Astana versnelde in de laatste kilometers van de zware klim naar de sterrenwacht op de Javalambre en niemand kon hem volgen, ook de Ierse kopman van Team Sunweb niet. López arriveerde als vierde op 47 seconden van ritwinnaar Mazrado.