Bondscoach ziet kansen op WK mountainbike

Bondscoach Gerben de Knegt is met ambitie afgereisd naar het Canadese Mont-Sainte-Anne, waar de komende dagen om de wereldtitels mountainbike wordt gestreden. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel liggen de beste kansen bij de vrouwen, waar Anne Tauber en Anne Terpstra zich dit jaar regelmatig voorin laten zien. “En wellicht kan belofte David Nordemann opnieuw verrassen”, zegt De Knegt op de website van de wielerbond KNWU.

Van der Poel, vorig jaar derde bij zijn WK-debuut op de crosscountry, geeft de voorkeur aan het WK op de weg. Bij de elitemannen is nu Milan Vader de enige Nederlandse deelnemer. “Milan heeft me dit jaar echt verrast met het hoge niveau dat hij haalt. Met een derde plek op het EK en een zesde plek in de wereldbeker in Val di Sole laat hij zien dat hij op een goede dag echt met de besten mee kan doen”, zegt De Knegt, die waakt voor te hoge verwachtingen. “Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ver hij kan komen bij dit WK.”