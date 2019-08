Dimitrov speelt in de volgende ronde tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas of de Pool Kamil Majchrzak.

Coric (22) klopte maandag nog in de eerste ronde de Russische kwalificatiespeler Jevgeni Donskoi in drie sets: 7-6 (7) 6-3 6-0. Coric moest zich eerder deze zomer al afmelden voor de eerste ronde op Wimbledon vanwege een buikblessure.

De Kroatische tennisser Borna Coric heeft zich teruggetrokken voor zijn partij in de tweede ronde van de US Open. De nummer twaalf van de plaatsingslijst ondervindt te veel last van zijn rug. De Bulgaar Grigor Dimitrov krijgt daardoor een vrije doortocht naar de derde ronde in New York.

article

1410348

NEW YORK (ANP) - De Kroatische tennisser Borna Coric heeft zich teruggetrokken voor zijn partij in de tweede ronde van de US Open. De nummer twaalf van de plaatsingslijst ondervindt te veel last van zijn rug. De Bulgaar Grigor Dimitrov krijgt daardoor een vrije doortocht naar de derde ronde in New York.

https://nieuws.nl/sport/20190828/coric-meldt-zich-af-in-new-york/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/08/28211806/coric-meldt-zich-af-in-new-york.jpg

Sport