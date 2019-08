Judoka’s Juul Franssen en Sanne Vermeer nemen het bij de WK in Tokio in de klasse tot 63 kilogram tegen elkaar op in de strijd om een bronzen plak. Franssen ging in de halve finales met waza-ari onderuit tegen regerend wereldkampioene Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk.

Vermeer kwam terug via de herkansingen. Daarin versloeg de 21-jarige judoka, vorig jaar nog wereldkampioene bij de junioren, Gankhaich Bold uit Mongoliƫ met ippon.