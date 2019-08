Federer in vier sets langs Dzumhur

Roger Federer moest even op gang komen tegen Damir Dzumhur in de tweede ronde van de US Open, maar de Zwitserse tennisgrootheid stapte na een kleine tweeënhalf uur overtuigend als winnaar van de baan. De nummer drie van de wereld, die op jacht is naar zijn zesde eindzege in het grandslam van New York, won in vier sets: 3-6 6-2 6-3 6-4

Federer kende een haperende start tegen Dzumhur. De Zwitser liet zich in de eerste set af en toe in de luren leggen door de nummer 99 van de wereld uit Bosnië. Maar allengs groeide de twintigvoudig grandslamwinnaar in de wedstrijd. Met een indrukwekkend aantal van 16 aces en 58 winners toonde hij zijn klasse.