Hogenkamp verliest in eerste ronde van Vekic

Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de tweede ronde de bereiken van de US Open. De 27-jarige Doetinchemse verloor in twee sets van de als 23e geplaatste Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (4) 6-3.

Hogenkamp, momenteel de nummer 207 van de wereldranglijst, had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in New York. Daarin won ze drie partijen en mocht ze net als in 2017 en 2016 deelnemen aan de eerste ronde.

Tegen Vekic had Hogenkamp zeker kansen. In de eerste set pakten beide speelsters twee keer een break en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werden een paar fouten Hogenkamp fataal.

De 23-jarige Kroatische pakte meteen ook een break in de tweede set, maar de Nederlandse knokte zich terug. Een tweede break van Vekic kon Hogenkamp echter niet meer goedmaken.