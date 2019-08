Kyrgios: ‘Tennisbond ATP is corrupt’

Nick Kyrgios lijkt niet onder de indruk van de boete die hij van tennisbond ATP kreeg voor zijn gedrag tijdens het toernooi van Cincinnati, eerder deze maand. De Australiër zei woensdag dat die straf zijn voorbereiding op de US Open niet heeft beïnvloed. “Totaal niet. De ATP is behoorlijk corrupt”, aldus Kyrgios, die in de eerste ronde van de US Open in drie sets won van de Amerikaan Steve Johnson.

De ATP gaf Kyrgios twee weken terug een boete van 100.000 euro. De huidige nummer 30 van de wereld sloeg in zijn partij tegen de Rus Karen Chatsjanov twee rackets hard stuk op de grond, maakte ruzie met de scheidsrechter en schold hem uit. Ook spuugde Kyrgios op de grond.

In New York treft Kyrgios in de tweede ronde de Fransman Antoine Hoang.